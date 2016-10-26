Анкара не буде утримуватись від операцій в Сирії після атаки на підтримуваних нею повстанців – МЗС Туреччини

Про це в середу заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, пише Reuters.

Напад, в результаті якого вбито двох повстанців і поранено п'ятьох, відбувся пізно ввечері у вівторок. За словами турецьких військових, це може бути першим прямим зіткненням сирійської урядової армії і турецьких військ з початку транскордонної операції Ердогана в серпні.

Сили, лояльні президенту Башару Асаду, продовжують бомбити сирійських повстанців замість бойовиків «Ісламської держави», заявив Чавушоглу журналістам на прес-конференції. Але турецькі військові операції по очищенню її кордонів від бойовиків «Ісламської держави» триватиме доти, поки підтримувані Анкарою повстанці не візьмуть під контроль сирійське місто Ель-Баб, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Турецькі військові заявили, що ймовірно сирійський військовий вертоліт скинув на підтримуваних Туреччиною повстанців у Сирії бочкові бомби.

Союзні війська президента Башара Асада в Сирії в середу застерегли Туреччину від будь-якого просування до їх позицій на північ і схід від Алеппо, заявивши, що будь-який такий крок вони можуть зустріти "рішуче і з силою".