Медведєв: мешканці СНД повинні довести своє право на громадянство Росії

Громадяни Співдружності Незалежних Держав повинні отримувати громадянство Російської Федерації тільки після інтеграції в російське суспільство.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

Він наголосив, що в Росію й далі прибуває потік мігрантів, особливо з країн Співдружності.

"Відомо, що багато з них прагнуть отримати російське громадянство. Загалом це позитивний процес, проте отримання громадянства має стати доказом їх успішної інтеграції в життя нашого суспільства і сприйняття його культури і традицій", - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

"Ми повинні передусім зберігати баланс на ринку праці та забезпечувати інтереси російських громадян", - зазначив Президент РФ.

Він переконаний, що необхідно підтримувати національні традиції та культуру народів Росії. За словами Д.МЕДВЕДЄВА, міжнаціональний мир у Росії є однією з головних цінностей.

"У нас історично склався унікальний, надзвичайно багатий досвід толерантності та взаємної поваги. Водночас зберігаються проблеми, здатні загострювати міжетнічні та міжконфесійні відносини", - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, необхідно оптимізувати організацію міграційних процесів усередині країни та створити реальні умови для підвищення мобільності російських громадян, і для системного способу перерозподілу трудових ресурсів, і для забезпечення права громадян на працю.