Польща не злякалися заяви президента Росії

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що слова президента РФ Дмитра Медведєва щодо розміщення в Калінінградській області ракетних комплексів "Іскандер" для нейтралізації елементів системи протиракетної оборони (ПРО) США в Європі слід розглядати як "чергову декларацію політичного, але не військового плану".

"Я не надавав би надто великого значення такого типу деклараціям", - сказав Туск журналістам в середу у Варшаві, повідомляє РІА “Новости”.

За словами польського прем`єра, періодично "з боку російського сусіда з`являються формулювання, пов`язані з розміщенням різних ракет у різних місцях".

"Ми реально оцінюємо рівень безпеки Польщі, ЄС і країн НАТО як істотно мало залежний від чергових висловів такого типу", - сказав Туск.

При цьому польський прем`єр визнав, що військовий потенціал Росії є великим, і в разі "поганого розвитку ситуації відомо, які пропорції сил".

НАТО висловило "серйозне занепокоєння" у зв`язку із заявою російського президента. За словами представника Альянсу, реалізація наміру про розміщення "Іскандера" поставить під загрозу дотримання важливих домовленостей про контроль над озброєннями, а також може погіршити відносини Росії і НАТО, пише Лента.ру.

Виступаючи в середу з посланням до Федеральних зборів, Медведєв оголосив про намір розмістити в Калінінградській області ракетний комплекс "Іскандер" для протидії американській системі ПРО. При цьому президент Росії наголосив, що ці заходи є вимушеними.