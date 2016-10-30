Чистки в Туреччині: без роботи лишились понад 10 тисяч осіб, закриті 15 ЗМІ

Тисячі лікарів, докторів й інших службовців було відсторонено позачерговим декретом, опублікованим 29 жовтня, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цією ж постановою було закрито 15 засобів масової інформації.

При цьому не зрозуміло, чи входять ці 10 тисяч звільнених до числа раніше заарештованих за підозрою в причетності до заколоту.

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У липні цього року в Туреччині було вчинено спробу державного перевороту. Після придушення путчу президент країни Реджеп Таїп Ердоган назвав головним змовником Гюлена - свого давнього опонента.

Гюлен стверджує, що не має стосунку до організації перевороту. Його адвокати повідомляли, що він побоюється за своє життя.

Після невдалої спроби путчу, поряд з його безпосередніми учасниками, було заарештовано понад 60 тис. службовців, включаючи військових, суддів, викладачів університетів. Десятки тисяч людей втратили роботу.