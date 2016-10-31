Провладна партія в Грузії оголосила про свою перемогу на виборах
Пізно ввечері у неділю виконавчий секретар владної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив на спеціальному брифінгу, що кандидати від «партії влади» здобули «переконливу перемогу» в 49 з 50 одномандатних виборчих округів у другому турі парламентських виборів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Кандидати від опозиційної партії «Єдиний національний рух» колишнього президента і губернатора Одеської області України, Михеїла Саакашвілі програла у всіх округах, де брали участь у другому турі голосування.
Читайте такожУ Грузії відбудеться другий тур виборів до парламенту
Правдивість заяви Іраклія Кобахідзе кореспонденту Радіо Свобода неофіційно підтвердили в Центральній Виборчій комісії країни. Офіційні попередні підсумки будуть опубліковані в другій половині дня в понеділок.
Підсумки другого туру парламентських виборів означають, що партія мільярдера Бідзіна Іванішвілі «Грузинська мрія» завоювала конституційну більшість в новому парламенті, тобто більше трьох чвертей від спискового складу депутатів.
Прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі вже заявив, що конституційна більшість буде використана для внесення істотних змін в основний закон країни.