Провладна партія в Грузії оголосила про свою перемогу на виборах

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кандидати від опозиційної партії «Єдиний національний рух» колишнього президента і губернатора Одеської області України, Михеїла Саакашвілі програла у всіх округах, де брали участь у другому турі голосування.

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Правдивість заяви Іраклія Кобахідзе кореспонденту Радіо Свобода неофіційно підтвердили в Центральній Виборчій комісії країни. Офіційні попередні підсумки будуть опубліковані в другій половині дня в понеділок.

Підсумки другого туру парламентських виборів означають, що партія мільярдера Бідзіна Іванішвілі «Грузинська мрія» завоювала конституційну більшість в новому парламенті, тобто більше трьох чвертей від спискового складу депутатів.

Прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі вже заявив, що конституційна більшість буде використана для внесення істотних змін в основний закон країни.