МВФ погіршив прогноз світової економіки

Перспективи світової економіки за останній місяць погіршали, і розвинені країни в 2009 році переживуть перше з часів Другої світової війни зниження ВВП у річному обчисленні.

Про це говориться в доповіді Міжнародного валютного фонду, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

МВФ вважає, що загальносвітове зростання ВВП у 2009 році становитиме 2,2%, тоді як в жовтні фонд прогнозував його на рівні 3%.

"Ринки починають реагувати на вжиті заходи, але навіть за умови, що вони будуть реалізовані незабаром, фінансова криза носитиме більш глибокий і тривалий характер, ніж ми припускали (у жовтні – УНІАН), – говориться в доповіді. – Відчувається очевидна необхідність в проведенні додаткових макроекономічних заходів, подібних тим, які ми здійснили останнім часом. Мають бути розширені можливості пом`якшення політики".

ВВП США у 2009 році знизиться, за оцінкою МВФ, на 0,7%, а не зросте на 0,1%, як передбачалося в жовтні.

Також МВФ чекає, що ВВП єврозони в 2009 році знизиться на 0,5%, а не зросте на 0,2%, як прогнозувалося в жовтні.

Економіки країн, що розвиваються, також сповільняться і наступного року продемонструють зростання на 5,1%, а не на 6,1%, як передбачалося в жовтні.

Крім того, МВФ понизив свій базовий прогноз ціни на нафту в 2009 році з 100 до 68 доларів за барель.