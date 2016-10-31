Індійський діамантовий магнат подарував своїм робітникам 400 квартир і 1200 машин (фото)

Про це повідомляє Tjournal.ru.

Глава компанії Hare Krishna Exports, яка займається експортом діамантів в 70 країн світу, більш ніж на $700 млн. Савджі Дхолакія дарує дорогі подарунки своїм працівникам регулярно, за це його називають щедрим керівником Індії.

Читайте такожМЗС рекомендує не відвідувати Кашмірську долину в Індії

Дхолакія каже, що хоче забезпечити всіх своїх співробітників особистим житлом і транспортом протягом 5 років.

Свято Дівалі, в честь якого були роздані щедрі подарунки, вважається одним з найголовніших свят в Індії. Він символізує перемогу добра над злом. У цей день прийнято запалювати вогники на вулиці і дарувати подарунки, наприклад, солодощі. В індійській корпоративній етиці на Дівалі нагороджують найбільш успішних співробітників.