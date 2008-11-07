Росія розсекретила місця дислокації військових баз в Осетії і Абхазії

Міністерство оборони РФ визначилося з вибором місць дислокації російських баз у Південній Осетії і Абхазії, вони будуть розміщені в Цхінвалі і Гудаута відповідно, повідомило “РІА Новости” у п`ятницю джерело в російському військовому відомстві.

"Російські військові бази протягом 2009 року будуть облаштовані в Цхінвалі (Південна Осетія) і Гудаута (Абхазія)", - заявив співбесідник агентства. Начальник Генштабу Збройних Сил РФ генерал армії Микола Макаров в жовтні заявив журналістам у Москві, що в рамках укладених з Цхінвалі і Абхазією договорів про дружбу і взаємодопомогу, дві бази - одна в Абхазії, інша в Південній Осетії - матимуть чисельність 3700 військовослужбовців кожна. За словами начгенштабу, бази призначені для захисту інтересів, які є у Росії і у двох республік.