Штурм Мосула: бойовики ІДІЛ перекрили бетонними плитами в'їзди в місто і "глушать" зв'язок

Стільникові телефони працюють в основному після опівночі, а терористи ІДІЛ прослуховують розмови, пише Анадолу з посиланням на іракського журналіста Аміра аль-Кубейсі.

Читайте такожШтурм "столиці" ІДІЛ в Іраку: Associated Press оприлюднило нове відео

За словами Кубейсі, на знімках із супутників чітко видно бетонні огорожі, встановлені на злітно-посадкових смугах Мосульського аеропорту з метою запобігання приземлення цивільних і військових літаків.

Посилаючись на розмови з місцевими жителями, журналіст повідомляє, що бетонні блоки, що перекривають вхід і вихід з кварталів, пересувні.

Як повідомляв УНІАН, військові з контртерористичного підрозділу іракської армії, що бере участь наступі на Мосул, захопили будівлю державного телеканалу у місті.