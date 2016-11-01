Штурм Мосула: бойовики ІДІЛ перекрили бетонними плитами в'їзди в місто і "глушать" зв'язок
Терористи ІДІЛ обмежили мобільний зв'язок у другому за величиною місті Іраку - Мосулі, а також встановили бетонні огорожі на злітно-посадкових смугах аеропорту, входах в міські квартали.
Стільникові телефони працюють в основному після опівночі, а терористи ІДІЛ прослуховують розмови, пише Анадолу з посиланням на іракського журналіста Аміра аль-Кубейсі.
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За словами Кубейсі, на знімках із супутників чітко видно бетонні огорожі, встановлені на злітно-посадкових смугах Мосульського аеропорту з метою запобігання приземлення цивільних і військових літаків.
Посилаючись на розмови з місцевими жителями, журналіст повідомляє, що бетонні блоки, що перекривають вхід і вихід з кварталів, пересувні.
Як повідомляв УНІАН, військові з контртерористичного підрозділу іракської армії, що бере участь наступі на Мосул, захопили будівлю державного телеканалу у місті.