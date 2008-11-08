Кількість загиблих у зруйнованій школі на Гаїті зросла до 82

Кількість загиблих від обвалу будинку школи на Гаїті зросла до 82 осіб, переважно це діти, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

Рятувальники продовжують розбір завалів. Вони відкопали клас, де виявили тіла 20 учнів і вчителів, повідомив представник місцевої влади.

Уламки розбирають більше ста людей, включаючи військових.

ЧП сталося в містечку Нереттес (Nerettes) неподалік столиці острівної держави Порт-о-Пренса.

За словами представника гаїтянської поліції, принаймні 39 тіл загиблих були відправлені до моргу Порт-о-Пренса з місця події. Решта померли вже в лікарні.

Як повідомив представник організації "Лікарі без кордонів", медики надають допомогу ще 80 потерпілим.

Представник місцевої влади Клер Лідія Парент (Claire Lydie Parent) повідомила агентство, що третій поверх будинку церковної школи La Promesse, де проходили заняття, ще будувався, а попередньою причиною обвалу став дефект конструкції, а не недавні дощі.

За деякими даними, в школі під час руйнування могли перебувати до 700 учнів і вчителів, проте точна кількість людей невідома.