Лідер ІДІЛ закликав терористів угрупування не здавати Ірак та битися до смерті

Лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді закликав джихадистів битися не здавати Ірак та битися на смерть. Про це він заявив у своєму аудіо зверненні, яке транслювало пов’язане з терористами ЗМІ Al-Furqan, пише The Guardian.

Лідер ІДІЛ висловив впевненість у перемозі терористів, в той час як до Мосулу вже увійшли іракські війська.

«Це ... тотальна війна і великий джихад, те, що «Ісламська держава» бореться сьогодні тільки збільшує нашу тверду впевненість і нашу переконаність, дай бог, в тому, що все це є прелюдією до перемоги," – заявив він.

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Абу Бакр аль-Багдаді закликав терористів ІДІЛ не відступати.

"Не відступайте ... Тримати свою землю з честю в тисячу разів легше, ніж відступати з соромом" – додав він.

Видання зазначає, що це перше звернення Абу Бакра у ЗМІ з грудня 2015 року.

Нагадаємо, 2 листопада іракська армія прорвала лінію фронту у Мосулі, не зазнавши втрат. Напередодні війська Іраку увійшли до околиць Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплене ІДІЛ.

Втім пізніше іракські сили спеціального призначення на околицях Мосула призупинили наступ через погану погоду.