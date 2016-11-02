Битва за Мосул: наступ армії Іраку призупинено, причиною стала погода
Іракські сили спеціального призначення на околицях Мосула призупинили наступ через погану погоду.
Про це заявив генерал іракських спецпризначенців Хальдер Фадхиль, передає АР.
Він розповів, що на сьогодні не заплановано просування через високу вологість і хмари, що перешкоджають прольотам бойової авіації та безпілотників.
Тому у середу в Мосулі було відносно тихо, лише подекуди лунають окремі вистріли.
Читайте такожШтурм "столиці" ІДІЛ в Іраку: Associated Press оприлюднило нове відео Раніше ВВС повідомляло, що іракська армія прорвала лінію фронту у Мосулі, не зазнавши втрат. Напередодні війська Іраку увійшли до околиць Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплене ІДІЛ.
Нагадаємо, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".