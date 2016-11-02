Битва за Мосул: наступ армії Іраку призупинено, причиною стала погода

Про це заявив генерал іракських спецпризначенців Хальдер Фадхиль, передає АР.

Він розповів, що на сьогодні не заплановано просування через високу вологість і хмари, що перешкоджають прольотам бойової авіації та безпілотників.

Тому у середу в Мосулі було відносно тихо, лише подекуди лунають окремі вистріли.

Читайте такожШтурм "столиці" ІДІЛ в Іраку: Associated Press оприлюднило нове відео Раніше ВВС повідомляло, що іракська армія прорвала лінію фронту у Мосулі, не зазнавши втрат. Напередодні війська Іраку увійшли до околиць Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплене ІДІЛ.

Нагадаємо, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".