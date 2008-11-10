Польських чиновників пересадять на орендовані машини

Уряд Польщі через фінансову кризу планує скоротити витрати на утримання державного апарату, відмовившись від купівлі автомобілів для чиновників, і натомість запровадити систему їх довгострокої оренди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише сьогодні Puls Biznesu.

Польський уряд традиційно проводив час від часу тендери на закупівлю машин.

«Останнім часом ми розмірковуємо над іншими формами отримання автомобілів, наприклад, їх довгострокова оренда. На даному етапі ми проводимо аналіз витрат такого варіанту», - відзначає Інформаційний центр Уряду Польщі.

Експерти позитивно оцінюють цю ініціативу, відзначаючи, що таку систему мають інші уряди країн Європейського Союзу, зокрема, Німеччини.

«Уряд повинен займатись урядуванням, а не управлінням парком автомобілів. Систему оренди варто було запровадити для всіх державних установ», - сказав голова правління інституту Samar Войчех ДЖЕВЄЦЬКИЙ.

Експерти зазначають, що довгострокова оренда дозволила б зменшити витрати на поточне обслуговування автомобілів.

«Уряд не повинен переживати через зміну шин, сервісне обслуговування чи обов’язковий технічний огляд. Не було б проблем з тривалою процедурою продажу старих автомобілів (через тендер)», - відзначає видання.