Скільки коштує квиток на інавгурацію Обами?

Об`єднаний комітет Конгресу США з церемонії інавгурації 44-го президента США Барака Обами поширив попередження про те, щоб американці не вірили фірмам і організаціям, які продають квитки на інавгурацію Обами, повідомляє РІА "Новости".

За даними Комітету, на церемонію будуть роздано 240 тисяч безкоштовних квитків, які американці зможуть одержати, звернувшись до конгресменів і сенаторів від своїх штатів.

"Будь-який інтернет-сайт або квитковий брокер, які стверджують, що в них є квитки на інавгурацію, просто кажуть неправду", - підкреслюється в поширеній у Вашингтоні заяві.

Наголошується також, що всі квитки на інавгурацію Обами, яка пройде 20 січня 2009 року, є виключно безкоштовними і "розповсюджуються членами конгресу США, а також обраним президентом і віце-президентом через президентський інавгураційний комітет".

Тим чаос уже кілька американських фірм з продажу квитків пропонують купити в них квитки на інавгурацію Обами, навколо яких в США виник ажіотажний попит.

Інтернет-компанія "Дрімтікс", зокрема, пропонує квитки в секції для гостей категорії VIP за ціною 42,2 тисяча на двох.

Стоячі місця на церемонію інавгурації в загальній секції пропонуються за ціною від 2 тисяч 925 доларів до 4 тисяч 285 доларів за місце.