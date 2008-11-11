Росія готова скасувати візи з ЄС "хоч завтра"

Росія готова скасувати візи для взаємних поїздок громадян Росії і ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю фінській газеті «Гельсінгін Саномат», оприлюдненому 9 листопада 2008 року.

На запитання, наскільки є реальним запровадження безвізового режиму, за яких умов і коли це може статися? - міністр відповів: "Якщо коротко – щойно до цього буде готовий Євросоюз..."

«...Ми готові скасувати візи для взаємних поїздок громадян Росії і ЄС за неодноразово озвученою російським керівництвом формулою – «хоч завтра», - продовжив С.ЛАВРОВ. - Розуміємо, що це питання відноситься до компетенції ЄС у цілому і, на жаль, не може бути вирішене на двосторонній основі з його окремими державами-членами, приміром, між Росією і Фінляндією».

У той же час він додав, що «ідея відміни віз знаходить підтримку Фінляндії – шанованого члена ЄС. Це – свідчення розуміння взаємовигідного характеру такого кроку. Важливо, щоб робота, яка ведеться на експертному рівні, набувала все більш прикладного, практичного характеру, дозволяла поступально просуватися до кінцевої мети – створення між Росією і ЄС повноцінного безвізового простору».