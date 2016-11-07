Пілот НАТО розповів про варварську поведінку російських колег у небі

Зокрема, в ніч на 6 листопада в повітряний простір Естонії та Фінляндії заходили як мінімум 13 російських військових літаків. Кожен з них супроводжували літаки НАТО, повідомляє Дождь.

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«Пілоти часто пролітають в 10 ярдах (близько дев'яти метрів — УНІАН) від російських літаків, що досить близько для того, щоб помахати рукою або, як в одному з недавніх випадків, побачити, як російський льотчик показує середній палець», — сказано в статті. «Можливо, він занадто багато дивився „Кращого стрілка“, — наводяться в публікації слова пілота ВПС Німеччини, командира німецького контингенту НАТО в Естонії Свена Якоба.

За словами кореспондента газети, після прибуття в Естонію в кінці серпня німецькі пілоти піднімали літаки по тривозі 34 рази (чи було це пов'язано з діями російської авіації, у статті не зазначено).

«Ми бачимо, що вони постійно намагаються кинути виклик і випробувати наші системи», — заявив міністр оборони Естонії Ханнес Хансена.

В той же час є моменти, що знімають напругу», — наприклад, в кінці 2014 року російський льотчик побажав своєму німецькому колезі по радіо щасливого Різдва, додав Якоб.

Офіційні представники НАТО називають польоти російських літаків над Балтикою «більше дратівливими, ніж загрозливими», проте вказують на підвищений ризик інцидентів в повітрі, відзначає The Washington Post. Прес-секретар НАТО Ділан Уайт розповів, що представники альянсу планують підняти це питання на майбутній раді Росія-НАТО.

Раніше в НАТО заявили, що планують скоротити час розгортання 300-тисячного угруповання військ до двох місяців в умовах протистояння з Росією.

У вересні 2015 року в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Болгарії і Румунії були відкриті командні центри НАТО, які повинні координувати міжнародні навчання і сприяти розгортанню сил швидкого реагування.

У лютому генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про рішення посилити війська в Східній Європі. В бюджет Пентагону на це заклали 3,4 мільярда доларів.