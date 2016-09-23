Британія перехопила російські бомбардувальники біля свого повітряного кордону

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міноборони країни в Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що літаки Typhoon з авіабази Лоссімут перехопили двох російських бомбардувальників Blackjack та супроводжували їх, покі ті перебували у зоні інтересів Великобританії. Російські літаки не входили до повітряного простору Британії", - повідомив офіційний представник королівських повітряних сил.

Читайте такожВинищувачі НАТО піднімалися на перехоплення російського військового літака над Балтикою

.@RoyalAirForce statement on RAF Typhoons intercepting Russian aircraft today. pic.twitter.com/UzDJyUAx5X — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 22, 2016

У міністерстві також опублікували фотографії літаків, які наблизилися до зони інтересів країни, однак не порушили її повітряного простору.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 серпня Міноборони Польщі розповіло про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16. Згодом, окружна прокуратура польського міста Ченстохова висунула обвинувачення в порушенні Повітряного кодексу пілотові російського літака.