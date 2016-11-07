Амбіції Путіна турбують американців менше, ніж погода за вікном - опитування
Російські територіальні амбіції турбують американців менше, ніж зміна клімату і військова загроза Китаю, однак більше половини росіян розглядають "прагнення США встановити контроль над іншими країнами як дуже небезпечну загрозу для Росії".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на доповідь Chicago Council Survey і "Левада-центру".
Згідно з опитуванням, американці найбільше бояться міжнародного тероризму (75%), поширення ядерної зброї (61%), військової загрози Китаю (38%) та зміни клімату (39%).
І лише 30% вважають, що територіальні амбіції РФ є загрозою для США.
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На думку ж росіян, США є найвпливовішою країною, а РФ вони оцінюють як другу найбільш впливову країну в світі (7,7).
Вони вважають, що росія випереджає інші світові держави, такі як Китай (7,1), країни ЄС (7,0).
На відміну від американців, більшість росіян (56%) розглядають "прагнення США встановити контроль над іншими країнами" як дуже небезпечну загрозу для Росії.
Ця загроза стоїть на четвертому місці після ісламського фундаменталізму (63%), загрози розповсюдження ядерної зброї (65%) і міжнародного тероризму (73%).