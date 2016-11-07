Амбіції Путіна турбують американців менше, ніж погода за вікном - опитування

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на доповідь Chicago Council Survey і "Левада-центру".

Згідно з опитуванням, американці найбільше бояться міжнародного тероризму (75%), поширення ядерної зброї (61%), військової загрози Китаю (38%) та зміни клімату (39%).

І лише 30% вважають, що територіальні амбіції РФ є загрозою для США.

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На думку ж росіян, США є найвпливовішою країною, а РФ вони оцінюють як другу найбільш впливову країну в світі (7,7).

Вони вважають, що росія випереджає інші світові держави, такі як Китай (7,1), країни ЄС (7,0).

На відміну від американців, більшість росіян (56%) розглядають "прагнення США встановити контроль над іншими країнами" як дуже небезпечну загрозу для Росії.

Ця загроза стоїть на четвертому місці після ісламського фундаменталізму (63%), загрози розповсюдження ядерної зброї (65%) і міжнародного тероризму (73%).