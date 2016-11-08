З дільниці, де проголосував Трамп, його проводили розлюченими криками

Як передає ZN.uaперш ніж піти голосувати, він дав кілька доларів хлопчикові за розкладкою з печивом на дільниці. На питання, як просуваються його справи в декількох напружених штатах, Трамп відповів: "Дуже добре, все дуже добре".

Поки він голосував, на дільниці були чутні невдоволені крики. На питання, за кого він проголосував, Трамп відповів: "Це дуже непростий вибір". Проголосувавши, він не зупинявся поспілкуватися з пресою. Республіканець виїхав з ділянки під крики: "Йди!".

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Ще до того, як їхати голосувати, Трамп з'явився в ефірі Fox News і сказав, що збирається голосувати за себе.

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон проголосувала раніше на виборчій дільниці в окрузі Уэстчест в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, головна боротьба за перемогу на виборах буде відбуватися в штатах Арізона, Колорадо, Флорида, Джорджія, Айова, Мічиган, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо, Пенсільванія, Юта, Вірджинія і Вісконсін.

За даними Федеральної виборчої комісії США, Клінтон за 17 місяців виборчої гонки витратила на кампанію $897,7 млн. Між тим Трамп витратив на кампанію вдвічі менше - $429,5 млн.