Обама невчасно подзвонив Трампу після виборів - NВC

Про це повідомила в ефірі NBC менеджер передвиборної кампанії Трампа Келлиан Конвей, передає Regnum.

За її словами, коли Обама телефонував, щоб привітати з перемогою на виборах президента США, Трамп був на сцені, виступаючи з вітальною промовою перед своїми соратниками.

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«Він зателефонував пану Трампу, коли той був на сцені», - сказала Конвей. Раніше Обама підтримав виборчу кампанію своєї соратниці по партії - Хілларі Клінтон.

Станом на 11:00 по Києву кандидат-республіканець Дональд Трамп, за даними CNN, отримав голоси 289 вибірників від 29 штатів, у його опонента Хілларі Клінтон - 215 голосів. Для перемоги необхідно було набрати не менше 270 голосів.

Associated Press і Washington Post віддають Трампу голоси 276 вибірників, Клінтон - 218 вибірників. На результати виборів підрахунок ще в двох штатах не матиме впливу.