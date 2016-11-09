Кількість жертв аварії трамвая в Лондоні зросла до семи
Сім людей загинули і десятки постраждали в Кройдоні на півдні Лондона через сходження з рейок трамвая.
Про це повідомили в місцевій поліції, передає BBC.
Люди виявилися затиснутими всередині трамвая, понад 50 людей отримали травми і були госпіталізовані. Вісім осіб перебувають у важкому стані.
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42-річний водій трамвая заарештований за підозрою в ненавмисному вбивстві. За однією з версій, водій міг заснути за кермом.
Повідомляється, що трамвай їхав зі значним перевищенням швидкості і перекинувся на крутому повороті.
Співчуття рідним загиблих і постраждалих висловили прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і мер Лондона Садок Хан.
Раніше УНІАН повідомляв про п'ятьох загиблих у Кройдоні на півдні Лондона пасажирів через сходження з рейок трамвая.