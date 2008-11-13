Середня зарплата у Польщі зросла до 1 тисячі доларів

Середній розмір заробітної плати у Польщі в ІІІ кварталі поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 236 злотих (близько 80 дол.) - до 2,970 тис. злотих (майже 1 тис. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики Польщі.

У комітеті зауважили, що це номінальна зарплата (до оподаткування), а реальна ("чиста" на руки) за цей же період склала 2 тис. 140 злотих (720 доларів).

У комітеті також відзначили зменшення темпів зростання зарплати у третьому кварталі до 9,8% з 11,6% у ІІ кварталі 2008 року в порівнянні з ІІ кварталом 2007.

Як повідомляв УНІАН, мінімальна номінальна зарплата, встановлена польським урядом в 2008 році, становить 1 тис. 126 злотих (375 доларів).

Середній розмір пенсії у Польщі в ІІІ кварталі року склав 550 доларів, "ренти" від 460 до 500 доларів.

У 38-мільйонній Польщі через фінансову кризу можуть залишитись без роботи 100 тис. осіб з 25 млн. професійно активного населення.

Довідка УНІАН. Станом на 13 листопада середній курс долара до злотого Національного банку Польщі становить 3 злотих за долар.