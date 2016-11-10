Трамп прибув до Вашингтона на зустріч з Обамою (подію завершено)
18:00, 10 листопада 2016Світ
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Переможець на виборах президента США республіканець Дональд Трамп прибув до Вашингтона.
Незабаром там відбудеться зустріч Трампа й нинішнього лідера Сполучених Штатів Барака Обами.
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"Обраний новим главою США Дональд Трамп прибуде до Білого дому на зустріч з президентом Обамою", - йдеться у повідомленні FoxNews, що веде пряму трансляцію.
Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада. Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.
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