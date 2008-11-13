Біля Сомалі пірати обстріляли з гранатометів російське судно

Біля берегів Сомалі пірати з гранатометів і автоматів обстріляли російський контейнеровоз "Капитан Маслов", повідомляє РІА новості з посиланням на Мінтранс РФ. На судні Далекосхідного морського пароплавства, яке йде під прапором Кіпру, перебуває екіпаж з 17 людей (громадяни Росії).

За даними відомства, сигнал про НП в 300 милях від берегів Сомалі надійшов о 16.50 мск. Судно йшло з порту Коломбо в порт Момбаса.

«В результаті обстрілу з гранатомета і автоматів з швидкохідного катера в каюті 3-го помічника капітана теплохода "Капитан Маслов" виникла пожежа. Силами екіпажа судна пожежа була локалізована і погашена. Ніхто з членів екіпажа не постраждав. Судно, маневруючи, пішло від піратів", - йдеться в прес-релізі Мінтрансу РФ.

Про подію проінформовані МЗС Росії, ФСБ Росії, Міноборони Росії. Встановлений зв`язок з рятувальними центрами держав, розташованими поблизу місця інциденту (Сейшельські острови, Кенія).

За наявною інформацією, корабель ВМС "Неустрашимый" перебуває на відстані 1200 миль від місця події. Командир корабля проінформований про подію. За останніми даними, судно "Капитан Маслов" продовжує слідувати в порт призначення.