Буш: США захищають мусульман в Іраку, Афганістані й Косово

Розвивати і зміцнювати демократію для забезпечення свободи віросповідання закликав країни світу президент США Джордж Буш, виступаючи у четвер на форумі "Діалог релігій і цивілізацій" в штаб-квартирі ООН. Він також повідомив, що Сполучені Штати захищають мусульман у Косово, Іраку й Афганістані.

"Впродовж багатьох поколінь ми захищаємо релігійні свободи інших - від звільнення концтаборів в Європі до захисту мусульман у таких місцях, як Косово, Афганістан і Ірак. Сьогодні США здійснюють цю благородну традицію, зробивши основою своєї зовнішньої політики (релігійні) цінності", - сказав президент США. Він нагадав, що з цією метою Вашингтон створив спеціальну комісію, серед завдань якої входить відстежування ситуації із свободою віросповідання в інших країнах.

Буш нагадав, що згідно з Декларацією прав людини ООН, будь-хто має право вибирати і змінювати свою релігію.

Джордж Буш також заявив, що релігія не може бути виправданням екстремізму. "Віра веде нас до спільних цінностей, Бог спонукає нас любити сусідів, розглядати один одного на основі співчуття і пошани, вважаємо, що Бог дозволяє поважати будь-яке життя і виступає проти несправедливості. Він учить нас не вдаватися до насильства, використовуючи його ім`я", - сказав президент Сполучених Штатів.

Промова Буша виявилася на рідкість короткою і тривала лише шість хвилин, на відміну від решти ораторів, які виступали по 15 хвилин, повідомляє РІА "Новости".