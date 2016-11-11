Міністр оборони ФРН застерігає Трампа від зближення з Путіним

«Дональд Трамп має чітко заявити, на якому він боці. Чи він на боці закону, миру і демократії, чи він не турбується про це і натомість шукає кращого приятеля», – сказала Урсула фон дер Ляєн в ефірі німецької телекомпанії ZDF, передає радіо «Свобода».

Вона також порадила Трампу сприймати НАТО як союз народів-однодумців, а не бізнес.

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«Ми сподіваємося, що його радники розповіли йому, і що він має знати: НАТО – це не просто бізнес. Це не компанія», – сказала міністр оборони ФРН і додала, що військовий альянс керується «спільними цінностями» та історичними переживаннями.

Під час своєї виборчої кампанії Трамп погрожував відмовитися від підтримки союзників США в Європі, якщо вони достатньо не витрачатимуть на оборону. Трамп також висловлював захоплення Путіним, і сказав, що домагатиметься поліпшення відносин із Росією.