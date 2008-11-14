США шукають «запасний вхід» для Грузії в НАТО

США шукають інший механізм для приєднання Грузії до НАТО, окрім отримання нею Плану дій для членства (ПДЧ). Про це повідомляє Reuters.

Франція і Німеччина на саміті в квітні виступили проти отримання Грузією ПДЧ в НАТО, і США побоюються, що теж саме повториться в грудні, коли це питання виникне знову.

«Ми розглядаємо таку можливість, - підтвердив на умовах анонімності американський дипломат цю інформацію. – Питання в тому, чи вдасться нам знайти цей механізм».