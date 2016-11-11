Спроба перевороту в Чорногорії: у РФ заявили, що секретар Радбезу "ні перед ким не вибачався, так як ні за що"

"Публікація в газеті The Guardian з посиланням на якісь "джерела" про те, що Патрушев вибачився за "російських націоналістів", які планували вбивство прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча, - це класична провокація, яка полягає в поширенні завідомо неправдивої інформації", - написала Захарова на своїй сторінці в мережі Facebook.

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За її словами, від видання ніхто не дзвонив ні в апарат Радбезу Росії, ні в прес-центр МЗС з проханням підтвердити або спростувати дану інформацію.

Разом з тим, в Раді безпеки РФ заявили, що Патрушев "ні перед ким не вибачався, так як ні за що", повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, The Guardian з посиланням на джерела повідомила, що Патрушев під час візиту в Белград вибачився за російських організаторів перевороту в Чорногорії.