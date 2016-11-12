У Росії заявили про затримання 10 бойовиків ІДІЛ, які готували теракти в Москві та Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 10 терористів, які планували вибухи в Москві і Санкт-Петербурзі.

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.

За даними російських силовиків, міжрегіональна терористична група, що складається з вихідців із Центральної Азії, готувала серію резонансних терактів з використанням автоматів і вибухівки в місцях масового скупчення людей.

«Під час операції у бойовиків вилучили чотири саморобних вибухових пристрої, які були начинені вражаючими елементами, засоби ініціювання, вогнепальну зброю, боєприпаси, а також засоби зв'язку», - зазначають у повідомленні.

За інформацією ФСБ, операція проведена за підтримки МВС Росії і у взаємодії із спецслужбами Таджикистану і Киргизстану.

У ФСБ додали, що затримані вже дають свідчення та признаються у злочинах. Зокрема, вони повідомили про контакти з ватажками угруповання "Ісламська держава" на Близькому Сході, а також зізналися у своїх цілях, і розкрили спільників, як у Росії, так і за кордоном.