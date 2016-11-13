Росія чи Європа: у Молдові стартував другий тур президентських виборів

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закриються о 21:00.

Подання попередніх підсумків голосування до Центральної виборчої комісії Молдови відбудеться в понеділок, 14 листопада, о 10:00.

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Згідно з результатами першого туру виборів, які пройшли 30 жовтня, Додон набрав 47,98% голосів, Санду - 38,71%. Зокрема, за Додона громадяни Молдови віддали 680 тис. 550 голосів, за Санду - 549 тис. 152 голосів. У голосуванні взяли участь 1 млн 440 тис. 733 виборці, що становить 1/3 від кількості осіб, внесених до списків виборців.

Лідер перегонів Ігор Додон, який має чітку проросійську позицію, обіцяє законодавчо затвердити курс на зближення з Росією та переслідувати своїх опонентів.

Тож молдавани опинились перед гострим вибором - або рухатись в сторону Росії, або в бік Євросоюзу.