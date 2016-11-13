Обама вимагатиме від Греції закрити порти для російських кораблів - ЗМІ
13:01, 13 листопада 2016Світ
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У ході майбутнього візиту в Афіни президент США Барак Обама вимагатиме від прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса закрити порти для кораблів російського Військово-морського флоту.
Барак Обама / REUTERS
Про це передає РБК з посиланням на грецький інтернет-портал Militaire.gr, що спеціалізується на військовій тематиці і політиці.
За даними видання, зустріч відбудеться 15 і 16 листопада.
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Крім того, як пише Militaire.gr, в Афінах Обама запропонує Греції проголосувати у ході засідання Євросоюзу в грудні за введення нових антиросійських санкцій, а також попросить підтримати скасування незаконного вето на вступ колишньої югославської республіки Македонія до НАТО.
Як зазначає грецький портал, всі ці вимоги визначили співробітники фонду Heritage Foundation.
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