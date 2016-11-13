У Молдові на виборах президента вже проголосували понад 43% виборців - ЗМІ

За даними видання, явка станом на 16:00 перевищує 1 млн 270 громадян (43,17%). Про це пише Радіо Свобода у Молдові.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому беруть участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закриються о 21:00. Згідно з результатами першого туру виборів, які пройшли 30 жовтня, Додон набрав 47,98% голосів, Санду - 38,71%. Зокрема, за Додона громадяни Молдови віддали 680 тис. 550 голосів, за Санду - 549 тис. 152 голосів.

У голосуванні взяли участь 1 млн 440 тис. 733 виборці, що становить 1/3 від кількості осіб, внесених до списку виборців.