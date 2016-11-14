Ісламісти кажуть, що перемога Трампа допоможе їм завербувати тисячі нових бійців – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Командири талібів і прихильники «Ісламської держави» стверджують, що антимусульманська риторика Трампа в рамках його передвиборної кампанії із закликами до повної заборони на в’їзд до Штатів представників ісламу ідеальна в їх зусиллях по вербовці, особливо серед незадоволеної молоді на Заході.

"Цей хлопець є повним маніяком. Його ненависть по відношенню до мусульман зробить нашу роботу набагато простіше, тому що ми можемо набрати тисячі", – розповів Абу Омар Хорасані, командувач «ІДІЛ» в Афганістані.

Трамп жорстко висловлювався стосовно груп бойовиків під час передвиборної кампанії, обіцяючи перемогти "радикальний ісламський тероризм так само, як ми виграли холодну війну."

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Обраний президент пізніше пом'якшив свій заклик до повної заборони на в'їзд мусульман, сказавши, що він тимчасово призупинить імміграцію з країн, які мають «історію експорту тероризму».

"Він не робить відмінностей між екстремістськими і помірними ісламістськими течіями і, в той же час, він ігнорує (той факт), що його екстремізм буде генерувати в свою чергу (інший – ред.) екстремізм", – сказав авторитетний шиїтський мусульманський священнослужитель Іраку Муктада ас-Садр в своїй заяві.

"Наші лідери уважно стежать за виборами в США, але було несподівано, що американці стануть рити собі могили, і вони зробили так", – сказав представник ІДІЛ Хорасані, який охарактеризував президента Барака Обаму як помірного невірного, що принаймні мав трохи мозку в порівнянні з Трампом.