Проросійський кандидат лідирує на президентських виборах Молдови - дані ЦВК

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

У другому турі виборів Додон набрав 832,288 тисяч голосів. Його суперниця лідер опозиційної партії «Дія і солідарність» Майя Санду отримала 46,79%, або 731,943 тисячі голосів.

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«Вже можна з упевненістю сказати, що ми перемогли на цих президентських виборах. Ще йде голосування за океаном, але вже зараз ми отримали більше 50% плюс один голос. Люди голосували за майбутнє країни, громадяни були впевнені, що у Молдови воно є», – цитує Додона сайт republic.ru.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Молдові проходив другий тур президентських виборів, в якому брали участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Участь у виборах прийняло рекордну кількість виборців – понад 51%, 1 млн 544 тис 376 громадян.