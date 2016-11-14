Проросійський кандидат лідирує на президентських виборах Молдови - дані ЦВК
Після підрахунку 98,04% бюлетенів лідер соціалістів Ігор Додон отримав на виборах 53,21% голосів.
Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.
У другому турі виборів Додон набрав 832,288 тисяч голосів. Його суперниця лідер опозиційної партії «Дія і солідарність» Майя Санду отримала 46,79%, або 731,943 тисячі голосів.
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«Вже можна з упевненістю сказати, що ми перемогли на цих президентських виборах. Ще йде голосування за океаном, але вже зараз ми отримали більше 50% плюс один голос. Люди голосували за майбутнє країни, громадяни були впевнені, що у Молдови воно є», – цитує Додона сайт republic.ru.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Молдові проходив другий тур президентських виборів, в якому брали участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.
Участь у виборах прийняло рекордну кількість виборців – понад 51%, 1 млн 544 тис 376 громадян.