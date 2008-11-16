«Маленькій двадцятці» пропонують рятуватися від кризи окремо від великої

Венесуела планує провести в Каракасі зустріч у верхах країн Боліваріанської ініціативи для Америк, а також учасників угоди "Петрокарибе" на противагу фінансовому саміту "двадцятки" у Вашингтоні.

"Ми проведемо в Каракасі зустріч у верхах маленьких країн, щоб ухвалити рішення щодо подолання економічної кризи, на яку вже запрошено президентів Болівії Ево МОРАЛЕСА і Нікарагуа Даніеля ОРТЕҐУ", - заявив лідер Венесуели Уго ЧАВЕС, виступаючи на передвиборному мітингу Єдиної соціалістичної партії Венесуели "ЄСПВ", передає РІА «Новости».

У.ЧАВЕС повідомив, що в зустрічі у верхах також візьмуть участь представники Куби, Домініканської Республіки, Гондурасу та 18 країн Центральної Америки й Карибського басейну, які входять в угоду "Петрокарибе", якою Венесуела постачає нафту за пільговими цінами.

Боліваріанську ініціативу для Америк "АЛБА" було створено за ініціативою кубинського лідера Фіделя КАСТРО й У.ЧАВЕСА 2004 року на противагу американській ініціативі вільної економічної зони Америк.

Президент Венесуели не повідомив терміни проведення альтернативного саміту.

У.ЧАВЕС критично відгукнувся про зустріч голів 20 провідних розвинених і таких, що розвиваються, країн у Вашингтоні. На його думку, на фінансовому саміті навряд буде знайдено рішення щодо виходу зі світової фінансової кризи та надання допомоги бідним країнам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні відкриється перший антикризовий саміт лідерів 20-ти найбільш економічно розвинених держав (G20). Учасники саміту обговорять заходи з реформування світової фінансової системи та виведення світової економіки з кризи.