До Ассанжа приїхали шведські прокурори, яких він "чекав шість років"

Один з адвокатів Ассанжа Пер Самуелсон повідомив, що його підзахисний готовий співпрацювати із слідством, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Він дуже радий, що йому, нарешті, дали можливість зробити заяву шведським прокурорам. Він чекав цього шість років. Він дуже ретельно готувався, він зробить заяву і буде повною мірою співпрацювати [зі слідством]", - заявив Самуелсон.

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Джуліан Ассанж знаходиться в посольстві Еквадору з 2012 року. Він попросив політичного притулку в Еквадору, намагаючись уникнути екстрадиції в Швецію. Він побоюється, що Швеція видасть його Сполученим Штатам.

Шведські прокурори збираються допитати Ассанжа у справі про зґвалтування і сексуальні домагання по відношенню до двом жінок-волонтерів WikiLeaks, що нібито мали місце в середині 2010 року.

Ассанж заперечує звинувачення, але якщо він покине територію посольства, то може бути екстрадований до Швеції британською владою.

Як повідомляв УНІАН, Ассанжу після "зливу" інформації про Клінтон відключили інтернет у посольстві.