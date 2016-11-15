Путін похвалився новими літаками і танками для армії, незважаючи на "фінансові обмеження"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з керівним складом Міноборони РФ, де обговорювалися реалізація держпрограми озброєння і виконання завдань державного оборонного замовлення в 2016 році, а також хід російської військової операції проти терористів у Сирії.

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«Уже зараз річні завдання з постачання основних зразків озброєння виконано на 70%, а в частині закупівлі ракет і боєприпасів – більш ніж на 85%. У війська надійшло понад 5,5 тис. одиниць озброєнь і військової техніки, зокрема й понад 60 нових і 130 модернізованих літаків і вертольотів, багатоцільовий підводний човен, більш ніж 60 зенітних ракетних систем і комплексів, 55 радіолокаційних станцій, 310 нових і 460 модернізованих танків і броньованих машин», - заявив Путін.

За його словами, загалом цього року заплановано поставки в обсягу 5700 нових одиниць основних видів озброєння і техніки, а також ремонт 3800 одиниць.

Путін зазначив, що частка сучасного озброєння і техніки в армії і на флоті РФ неухильно зростає і до кінця року повинна становити більш як 50%.

Президент РФ заявив, що особливості сьогодення полягають у тому, що «ми живемо в умовах відомих фінансових, бюджетних обмежень».

«Вони значною мірою торкнулися і оборонної сфери, і видатків Міністерства оборони. Разом з тим, і ми з вами про це не раз уже говорили, наші плани повинні бути безумовно виконані. Виникає питання, за рахунок чого. За рахунок оптимізації, звичайно, і більш дбайливого використання державних ресурсів, за рахунок того, щоб зосередити увагу на найбільш важливих, перспективних напрямах нашої роботи, на те, без чого обійтися неможливо, – за рахунок цієї оптимізації», - сказав Путін.