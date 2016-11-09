Понад 40% росіян заявили про нестачу грошей на одяг та їжу - експерти ВШЕ

Частка сімей, яким не вистачає грошей на базові витрати, зросла до рекордного рівня, повідомляє Росбалт з посиланням на матеріали дослідження соціального самопочуття населення, опублікованого Вищою школою економіки.

"За даними експертів, 22% сімей у вересні оцінили своє фінансове становище як погане або дуже погане. 46% респондентів заявили, що за останні дванадцять місяців воно погіршилося. Частка росіян, які заявили, що їм не вистачає грошей на одяг та їжу, зросла з 39% до 41%. 73% опитаних повідомили, що відмовилися від тих чи інших витрат через брак грошей", - йдеться в повідомленні.

40% сімей скаржаться на проблеми на ринку праці (звільнення, втрата роботи або неможливість її знайти).

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Серед поодиноких домогосподарств частка тих, хто скаржиться на крайню бідність, зросла з 47% до 60%; серед домогосподарств з двома і більше дітьми - з 39% до 45%. За словами експертів, ці показники є рекордними за весь період спостереження.

"За даними вересневого опитування, 43% сімей, які зазначили погіршення свого матеріального становища за останній рік, і третина сімей, які відчули фінансові труднощі, в останні три місяці, вважають, що не впораються з поточними матеріальними труднощами без допомоги держави. Як і в попередні місяці, у вересні потреба державної допомоги виявилася вище для бідних та вкрай бідних респондентів", - наголошується в доповіді.

При цьому падіння рівня життя в Росії триває вже 23 місяці поспіль, відзначають в ВШЕ. З жовтня 2014 року реальні наявні доходи населення впали на 14%, у третьому кварталі - на 6,1%, а з початку року - на 5,3%. Реальні зарплати впали на 7,4%. Пенсії в реальному вираженні (тобто з поправкою на інфляцію) стали меншими на 6,9%.