Влада Німеччини готова до можливого втручання Росії у хід виборів

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава внутрішньої розвідки "Федеральної служби захисту конституції Німеччини" Ханс-Георг Маасен, передає Європейська правда.

Маасен нагадав про гучну минулорічну справу, коли російські ЗМІ повідомили про "дівчину з Берліна російського походження", яка нібито була викрадена і зґвалтована мігрантами.

"Це може знову повторитися наступного року і ми занепокоєні", - заявив Маасен.

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"У нас склалося враження, що це частина гібридної загрози, яка прагне вплинути на громадську думку і процес прийняття рішень", - додав він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня озвучила подібні побоювання, заявивши, що з'явилися ознаки інтернет-атак і дезінформаційних кампаній з Росії.

Маасен зазначив, що дуже важливо публічно викривати такі кампанії.

"Коли люди розуміють, що інформація, яку вони отримують, є неправдою, то тоді токсична брехня втрачає свою ефективність", - додав він.

У січні сюжет про неповнолітню дівчинку Лізу з російськомовної родини, яку нібито викрали і зґвалтували імовірно мігранти з країн Близького Сходу, вийшов на російському "Першому каналі" у світлі тимчасового призупинення Австрією дії Шенгенської угоди через випадки насильства в Німеччині.

Німецький уряд спростував цю інформацію. Поліція Берліна заявила, що повідомлення про викрадення та зґвалтування мігрантами російської дівчинки, поширені ЗМІ РФ, виявилися помилковими. Відео, яке використав "Перший канал", було опубліковано на YouTube ще у вересні 2009 року.

Тим не менше, навіть після спростування міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров закликав Берлін "не замітати під килим історію з Лізою".