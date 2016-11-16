Сили Іраку звільнили легендарне ассирійське місто, перетворене ісламістами в руїни (фото)

Скульптури, що стояли на його вулицях, розбиті, зіккурат, який входив колись до числа найвищих древніх споруд, що збереглися до наших днів, зруйнований майже дощенту, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Бойовики ІД захопили Німруд в червні 2014 року - незабаром після того, як взяли Мосул. У березні 2015 року стало відомо, що вони зруйнували історичний центр міста вибухівкою, бульдозерами і кувалдами.

ЮНЕСКО кваліфікувала подію як військовий злочин.

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15 листопада до історичного центру міста завітав командир проурядового ополчення. Оглянувши залишки стародавніх споруд, він сказав журналістам: "Раніше ти приходив сюди і розумів, як жили люди. Тепер нічого не залишилося".

"Знищено все, - додав він. - Втратити Німруд мені навіть болючіше, ніж втратити свій рідний дім".

Heartbreaking images of the ancient Nimrud site after Da'ish terrorists levelled it. [Images via @maxdelany]. pic.twitter.com/1gIRXjH0PC — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) November 15, 2016

Німруд був відбитий у бойовиків урядовими військами в ході масштабної операції, метою якої є взяття Мосула - міста, яке вважалося останнім оплотом ІД в Іраку.

Місто Німруд розташоване приблизно в 32 кілометрах на південь від Мосула. Воно було засноване більше 3 тисяч років тому. Це було одне з найбільших міст Ассирійської імперії, в певний період місто було столицею. Площа історичного центру міста становить приблизно 3,5 кв. кілометра.

На цій території вмістилися палаци і гробниці ассирійських імператорів, храми, побудовані ассирійцями на честь своїх богів, величезні статуї левів та крилатих биків, а також всесвітньо відомі фрески.

Today we reached the famed archaeological site of #Nimrud in north #Iraq. It's estimated 95% of the historic site has been destroyed by ISIS pic.twitter.com/kdvEXS8AtI — Richard Galpin (@RgalpinBBC) November 15, 2016

Лідери "Ісламської держави" неодноразово заявляли, що вважають всю доісламську культуру та архітектуру ідолопоклонством. У зв'язку з цим вони зруйнували ще кілька великих історичних пам'яток в Іраку і Сирії, в тому числі Пальміру.