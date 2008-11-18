Sirius Star став найкрупнішою здобиччю за всю історію піратства в Сомалі

Пірати Сомалі привели захоплений ними саудівський супертанкер "Сіріус стар" на свою основну базу на узбережжі Сомалі - порт Ейль, повідомило у вівторок агентство Рейтер з посиланням на заяву директора Програми допомоги східно-африканським мореплавцям Ендрю Мвангури, пише РІА новості.

"Люди кажуть, що бачили величезне судно неподалік від Ейля. Мабуть, це - супертанкер", - цитує слова Мвангури агентство.

За інформацією, поширеною раніше у вівторок арабським телеканалом "Аль-арабія", саудівський супертанкер "Сіріус стар" став найкрупнішою здобиччю піратів Сомалі за всю історію їхніх нападів на іноземні торгові судна. Приблизна вартість вантажу нафти складає 100 мільйонів доларів. Напади піратів Сомалі створюють постійно зростаючу загрозу судноплавству. Тільки з початку цього року нападів зазнали 83 судна, захоплено 33 судна, 200 членів екіпажів досі утримуються у піратів. Такий стан справ викликає зростання страхових ставок на морські перевезення, і підштовхує багатьох судновласників відмовитися від шляху через Червоне море і Суецький канал. Влада Сомалі не може впоратися з проблемою піратства через громадянську війну в країні, що триває вже більше 15 років.

У понеділок, 17 листопада, представники командування 5-го флоту ВМС США, дислокованого в районі Персидської затоки, заявили про захоплення піратами Сомалі саудівського корабля у 450 морських милях (830 кілометрів) на південний схід від кенійського міста Момбаса. Танкер перевозив 2 мільйони баррелів нафти, що складає чверть денного виробництва в Саудівській Аравії, і прямував до США, огинаючи африканський континент, а не Суецьким каналом. Проте це не допомогло йому уберегтися від нападу піратів.