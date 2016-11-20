В результаті вчорашніх авіаударів по східному Алеппо загинули майже півсотні людей – правозахисники

Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Сирійська група моніторингу прав людини, що базується у Великобританії, повідомляє, що 48 чоловік, в тому числі п'ятеро дітей, були вбиті в утримуваних повстанцями районах Алеппо.

Спостерігачі повідомляють, що таким чином число людей, убитих в результаті бомбардування Алеппо та прилеглих районів за останні п'ять днів зросла до 180, включаючи 97 осіб в обложених східних районах міста. Під повітряні удари і обстріли також потрапили лікарні в східній частині Алеппо, через це всі медичні установи в районі перестали діяти.

Радник з національної безпеки президента США Сюзан Райс заявила, що Сполучені Штати "найрішучішим чином" засуджують останні повітряні удари по лікарнях і закликала Росію, союзника президента Сирії Башара Асада, вжити заходів, щоб покласти край насильству.

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Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон написав в твіттері, що повітряні удари, що вражають цивільних осіб і лікарні, були, як він висловився, "нудотними" і закликав повернутися до дипломатії.

Елізабет Хофф, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Сирії, заявила 19 листопада, що група агентств з надання гуманітарної допомоги, що знаходиться в Туреччині, підтвердила, що всі лікарні в східній частині Алеппо вийшли з ладу.

В результаті обстрілу сирійськими урядовими військами була частково зруйнована одна з останніх лікарень в східній частині Алеппо, в результаті чого два пацієнта були вбиті.

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Сирійські урядові війська почали новий наступ проти повстанців в Алеппо 15 листопада, щоб повернути собі все місто.

З середини 2012 року контроль над містом розділений між військами уряду на заході і повстанцями на сході.

Починаючи з липня, понад 250 тисяч людей залишаються в тій частині міста, який утримується опозицією і перебуває в облозі.