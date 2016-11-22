У США шкільний автобус потрапив в аварію: є загиблі (фото)

08:14, 22 листопада 2016
Світ
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Автобус з невстановлених причин перекинувся на швидкості і врізався в дерево.

У США перекинувся шкільний автобус / REUTERS

В американському штаті Теннессі в місті Чаттануга на трасі перекинувся шкільний автобус, в результаті аварії загинули шестеро людей, передає Reuters.

Аварія сталась з невстановлених причин / REUTERS

Шкільний автобус рухався по трасі, з невстановлених причин перекинувся на швидкості і врізався в дерево.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники / REUTERS

За даними поліції, у момент ДТП в салоні транспортного засобу знаходилися 35 школярів. Шість людей загинули, ще 23 госпіталізовані.

Постраждалі в аварії / REUTERS

Місцевий телеканал WDEF з посиланням на джерела повідомляє про 12 загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В даний час на місці події екстрені служби продовжують проводити рятувальну операцію і з'ясовувати причини аварії. Водій шкільного автобуса надає допомогу в розслідуванні події.

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