У США шкільний автобус потрапив в аварію: є загиблі (фото)

В американському штаті Теннессі в місті Чаттануга на трасі перекинувся шкільний автобус, в результаті аварії загинули шестеро людей, передає Reuters.

Шкільний автобус рухався по трасі, з невстановлених причин перекинувся на швидкості і врізався в дерево.

За даними поліції, у момент ДТП в салоні транспортного засобу знаходилися 35 школярів. Шість людей загинули, ще 23 госпіталізовані.

Місцевий телеканал WDEF з посиланням на джерела повідомляє про 12 загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFirepic.twitter.com/7lCNicEkWx