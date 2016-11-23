Путін похвалив свої пропагандистські ЗМІ за "талановиту роботу"

Після того, як у Європарламенті підтримали резолюцію про протидію російській та ісламістській пропаганді президент РФ Володимир Путін висловився про "деградацію уявлень про демократію" на Заході і подякував працівникам російських ЗМІ.

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"Якщо таке рішення (резолюція Європарламенту про боротьбу з російською пропагандою, - ред.) прийнято, це говорить про те, що ми спостерігаємо абсолютно очевидну деградацію в політичному сенсі цього слова уявлень про демократію в західному суспільстві", - цитує Путіна агенція ТАСС.

Журналістів з РФ, які стали "винуватцями" цього рішення Європарламенту, Путін "привітав з тим, що вони проводять досить активно, результативно і талановито свою роботу".

"Дуже розраховую на те, що здоровий глузд переможе і реально ніяких обмежень ми тут не побачимо", - додав президент РФ.

Як повідомлялося, раніше в середу Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.

Зокрема, в ній Євродепутати попереджають, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначають, що "російська влада використовують широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження відбулася державності у східних кордонів ЄС".