Вбивцю депутата британського парламенту засудили до довічного ув’язнення
Суд у Лондоні засудив до довічного ув’язнення вбивцю депутата британського парламенту Джо Кокс.
23 листопада присяжні винесли обвинувальний вердикт одноголосно, передає Радіо Свобода.
53-річний підсудний Томас Мейр, який раніше відмовився від останнього слова, попросив дозволу виступити, але суддя відмовив йому.
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Члена Палати громад від Лейбористської партії, активістку проєвропейської кампанії Джо Кокс вбили 16 червня, коли вона планувала виступити перед своїми виборцями у містечку Берстолл.
Томас Мейр тричі вистрелив у неї на вулиці, а потім завдав їй кілька ножових поранень. Після цього Мейр побив 77-річного перехожого, що кинувся на допомогу Джо Кокс.
У зв’язку з жалобою у Великій Британії на кілька днів була перервана агітаційна кампанія перед референдумом, на якому 23 червня більшість британців проголосували за вихід країни з Європейського союзу.
Політики назвали вбивство Джо Кокс «нападом на демократію».