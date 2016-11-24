Вбивцю депутата британського парламенту засудили до довічного ув’язнення

23 листопада присяжні винесли обвинувальний вердикт одноголосно, передає Радіо Свобода.

53-річний підсудний Томас Мейр, який раніше відмовився від останнього слова, попросив дозволу виступити, але суддя відмовив йому.

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Члена Палати громад від Лейбористської партії, активістку проєвропейської кампанії Джо Кокс вбили 16 червня, коли вона планувала виступити перед своїми виборцями у містечку Берстолл.

Томас Мейр тричі вистрелив у неї на вулиці, а потім завдав їй кілька ножових поранень. Після цього Мейр побив 77-річного перехожого, що кинувся на допомогу Джо Кокс.

У зв’язку з жалобою у Великій Британії на кілька днів була перервана агітаційна кампанія перед референдумом, на якому 23 червня більшість британців проголосували за вихід країни з Європейського союзу.

Політики назвали вбивство Джо Кокс «нападом на демократію».