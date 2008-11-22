Економіка Росії і Канади виграє від глобального потепління

Економіка двох країн світу - Росії і Канади - виграє від глобального потепління завдяки тому, що їх природні ресурси, зосереджені на півночі, стануть доступніші для розробки, зазначається в доповіді Ради з національної розвідки США (National Intelligence Council), присвяченій світовим тенденціям на період до 2025 року.

Доповідь "Глобальні тенденції-2025: змінений світ" готувалася впродовж 18 місяців, для його складання були залучені сотні фахівців з усього світу.

"Росія може одержати значну вигоду від поступової зміни клімату на помірніший. Росія має величезні незадіяні запаси природного газу і нафти в Сибіру і на арктичному узбережжі, і зростання температури зробить ці ресурси значно доступнішими", - зазначається в 120-сторінковій доповіді, розміщеній на сайті ради.

На думку авторів документа, це принесе значну вигоду російській економіці, оскільки наразі 80% російського експорту і 32% доходів держави пов`язані з видобутком сировини і енергетикою.

"До того ж, відкриття водних шляхів Арктики (які через потепління очистяться від криги) може принести економічні вигоди", - зазначається в документі.

Водночас, у доповіді наголошується, що інфраструктура північних районів Росії може постраждати через танення вічної мерзлоти.

Автори доповіді зазначають, що свою вигоду одержить і Канада, де через глобальне потепління мільйони квадратних кілометрів відкриються для освоєння, доступнішими стануть ресурси Гудзонової затоки.

Крім того, завдяки довшому сезону переваги одержить сільське господарство країни.

При цьому автори доповіді зауважують, що ліси Канади можуть постраждати від нашестя шкідників, які розмножаться в м`якшому кліматі.

РІА “Новости”