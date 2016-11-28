Керрі "запекло" веде переговори з Росією про Сирію, щоб встигнути до інавгурації Трампа
Вашингтон хоче укласти з Москвою угоду з Алеппо до інавгурації Дональда Трампа.
Як передає РБК, США хоче відокремити опозицію від бойовиків «Джебхат ан-Нусри», які повинні покинути місто, в обмін на припинення облоги і можливість доставки гуманітарної допомоги, пише The Washington Post.
Державний секретар США Джон Керрі докладає «запеклі та неймовірні зусилля» в переговорах з Росією про закінчення облоги сирійського Алеппо.
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Адміністрація Барака Обами прагне прийти до єдиного рішення з Москвою до інавгурації обраного президентом США Дональда Трампа.
Джерела The Washington Post охарактеризували зусилля Керрі як "у кращому випадку, ризикований захід, але так само - як єдину можливість переконати російські і сирійську владу припинити облогу Алеппо".
США мають намір звузити переговори щодо Сирії ситуацією в Алеппо, а також розширити їх формат, підключивши до дискусії представників Саудівської Аравії, Катару, Туреччини та Ірану.
"Ніколи між держсекретарем і міністром закордонних справ Росії не було стільки телефонних контактів, в ході яких обговорювалася одна тема - Сирія", - заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає РБК.
Як повідомляв УНІАН, сирійська армія в неділю, 27 листопада, заявила про перехід району Джабал Бадро в сирійському місті Алеппо під свій повний контроль, таким чином, зайнявши другий район за два дні.