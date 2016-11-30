Настоянка глоду і лосьйон "Огірковий" займають 20% алкогольного ринку РФ

У Росії парфумовані лосьйони та спиртовмісні ліки, які населення використовує не за призначенням, займають до 20% алкогольного ринку. Про це заявив віце-прем’єр Олександр Хлопонін, передає "RNS".

Він заявив, що в Росії більше 6 років залишається не вирішеною проблема спиртовмісних речовин із подвійним призначенням.

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«Ринок цих рідин, за деякими експертними оцінками, сьогодні становить до 20% всього ринку алкогольної продукції. Це не тільки вживаються не за медичним призначенням спиртовмісні лікарські засоби, такі як настоянки глоду і шипшини, а й спиртовмісна парфюмерно-косметична продукція - так звані лосьйони "Огірковий", "Кропива" та інші », - заявив Хлопонін.

При цьому російський чиновник заявив, що ринок алкогольних сурогатів у РФ розвивається доволі динамічно і швидко оновлює асортимент. Зокрема, мова йде про харчову добавку-ароматизатор «Коньяк», яка продається через в інтернеті.