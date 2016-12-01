Пістолет, з якого був поранений Рембо, продали за 430 тисяч євро

Аукціонний дім Christie's заявив, що пістолет був проданий за суму, що в 7 разів перевищує початкову оцінку зброї, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цей пістолет називають найзнаменитішим в історії Франції. 10 липня 1873 року французький поет Поль Верлен вистрілив з нього в Рембо, який був на той момент його коханцем.

Читайте такожПродана за $10 млн картина голландського художника виявилася підробкою

Пара посварилася в одному з готелів Брюсселя. Засмучений Верлен двічі вистрілив у Рембо, якому було всього 18 років, з пістолета Lefaucheux.

В результаті поет був поранений в зап'ясті; друга куля потрапила у стіну, а потім відрикошетила в димохід.

Верлен після цього був засуджений до двох років в'язниці. Він вийшов з в'язниці лише в 1875 році.

Рембо після поранення повернувся в рідне місто Шарлевіль на півночі Франції, де закінчив книгу "Одне літо у пеклі", що стала одним з найвідоміших його творів.

Револьвер повернули в збройовий магазин в Брюсселі, де його раніше купив Верлен. Зброя перебувала там до закриття магазину в 1981 році.

Читайте такожРідкісні збірники Шекспіра продали на аукціоні за 3,68 мільйона доларів

Рембо познайомився з Верленом у Парижі, коли хлопцю було 17 років. Верлен у той час був одружений. Поети пережили досить бурхливий роман на тлі зловживання абсентом. Поранення Рембо фактично стало кінцем їх стосунків.

Рембо помер в 1891 році в Марселі у віці 37 років. Він переніс онкологічне захворювання. Поета поховали в рідному місті Шарлевіле.

Верлен помер в 1896 році від запалення легенів на 52-му році життя.