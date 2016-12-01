Унаслідок обвалу на шахті "Рудна" у Польщі загинуло 8 людей

Про це повідомляє телеканал TVN24.

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Нагадаємо, що на шахті компанії KGHM на південному заході Польщі стався землетрус. Магнітуда землетрусу, за даними Геологічної служби США, становила 4,4, проте вогнище залягало на глибині 10 км. Всього в небезпечній зоні перебувало 16 осіб. Деякі з них встигли вибігти.