Унаслідок обвалу на шахті "Рудна" у Польщі загинуло 8 людей
08:34, 01 грудня 2016Світ
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Рятувальники знайшли тіла останніх трьох гірників, які числилися зниклими після землетрусу в шахті "Рудна" у місті Полковіці в Польщі. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до восьми осіб.
Обвал шахти внаслідок землетрусу в Польщі / Скріншот
Про це повідомляє телеканал TVN24.
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Нагадаємо, що на шахті компанії KGHM на південному заході Польщі стався землетрус. Магнітуда землетрусу, за даними Геологічної служби США, становила 4,4, проте вогнище залягало на глибині 10 км. Всього в небезпечній зоні перебувало 16 осіб. Деякі з них встигли вибігти.
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